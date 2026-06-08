desidera bergamo festival il teatro che tiene accesa la fiammella

La ventiquattresima edizione del deSidera Bergamo Festival presenta quasi cento spettacoli distribuiti su tutto il territorio bergamasco. Tra le novità, ci sono grandi ritorni e una sezione dedicata a San Francesco d’Assisi. La manifestazione si svolge in diversi luoghi della provincia, coinvolgendo compagnie teatrali e artisti locali e nazionali. La programmazione comprende rappresentazioni teatrali, performance e eventi culturali vari.

Articolo. Tra novità, grandi ritorni e una sezione speciale dedicata a San Francesco d’Assisi, la ventiquattresima edizione del festival porta quasi cento spettacoli su tutto il territorio bergamasco. Si comincia il 17 giugno a Caravaggio C’è un libro che consiglio sempre a chiunque ami il teatro: «La quarta parete» di Sorj Chalandon. Racconta l’impresa impossibile che un regista, malato, chiede a un amico di portare a termine per lui: mettere in scena l’«Antigone» a Beirut, nel Libano sconvolto dalla guerra civile. Gli attori sono palestinesi, drusi, sciiti. Appartengono a fazioni nemiche sul campo di battaglia ma per una volta sola, sul palco, sono chiamati a diventare alleati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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