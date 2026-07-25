dermatologia 14 mesi per una visita due settimane per una colonscopia

Più di 14 mesi per una visita dermatologica a Rimini. Mentre per una visita oculistica i tempi sono di 14 giorni più brevi. Le liste di attesa restano un problema per i cittadini mentre la mole di prestazioni richieste sono una montagna da scalare per il personale dell’Ausl Romagna. Stiamo parlando di tempi medi per visite ordinarie, non certo quelle con criteri di urgenza. La cosiddetta classe breve, ovvero le visite prioritarie da evadere nel minor tempo possibile, per la dermatologia riminese vengono fatte entro i 33 giorni, poco più di un mese. Mentre le visite programmate, ovvero quelle che si fissano di routine, hanno tempi molto più lunghi tanto da superare i 13 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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