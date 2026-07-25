Dermatologia 14 mesi per una visita Due settimane per una colonscopia
A Rimini, i tempi di attesa per una visita dermatologica superano i 14 mesi, mentre per una colonscopia sono di due settimane. Le liste di attesa continuano a rappresentare un problema per i cittadini, con richieste di prestazioni che aumentano costantemente. Il personale sanitario si trova a dover gestire una mole di lavoro molto elevata, complicando ulteriormente l’erogazione dei servizi. La situazione evidenzia le difficoltà del sistema sanitario locale nel garantire tempi di attesa accettabili.
Più di 14 mesi per una visita dermatologica a Rimini. Mentre per una visita oculistica i tempi sono di 14 giorni più brevi. Le liste di attesa restano un problema per i cittadini mentre la mole di prestazioni richieste sono una montagna da scalare per il personale dell’Ausl Romagna. Stiamo parlando di tempi medi per visite ordinarie, non certo quelle con criteri di urgenza. La cosiddetta classe breve, ovvero le visite prioritarie da evadere nel minor tempo possibile, per la dermatologia riminese vengono fatte entro i 33 giorni, poco più di un mese. Mentre le visite programmate, ovvero quelle che si fissano di routine, hanno tempi molto più lunghi tanto da superare i 13 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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