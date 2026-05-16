Agende chiuse appuntamenti dopo 14 mesi o a due ore di auto | l’odissea di chi ha bisogno di una visita sanitaria
In diverse strutture sanitarie della città, le agende sono state chiuse senza indicazioni di riapertura, lasciando in sospeso molte prenotazioni. Chi ha bisogno di una visita deve spesso attendere più di un anno per ottenere un appuntamento, mentre altri devono spostarsi anche due ore di auto per raggiungere la struttura più vicina. Questa situazione crea disagi significativi per chi necessita di cure mediche, senza che siano ancora stabilite date certe per le nuove disponibilità.
Milano – Agende chiuse fino a data da destinarsi. Appuntamenti proposti dopo 14 mesi. Visite fissate a due ore di distanza da casa. Ce n’è per tutti i gusti nelle segnalazioni raccolte da Cittadinanzattiva da parte di cittadini lombardi che hanno raccontato all’associazione le proprie disavventure con la sanità. Certamente non sono novità per chi si è trovato almeno una volta a prenotare una visita col Sistema sanitario nazionale, ma, messe tutte in fila, disegnano il quadro di una situazione complessa. Agende chiuse a data da destinarsi. Marco da Sondrio, ad esempio, ha spiegato a Cittadinanzattiva di dover prenotare una visita cardiologica con Ecg, prescritta dal medico con priorità di 30 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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