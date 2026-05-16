Agende chiuse appuntamenti dopo 14 mesi o a due ore di auto | l’odissea di chi ha bisogno di una visita sanitaria

In diverse strutture sanitarie della città, le agende sono state chiuse senza indicazioni di riapertura, lasciando in sospeso molte prenotazioni. Chi ha bisogno di una visita deve spesso attendere più di un anno per ottenere un appuntamento, mentre altri devono spostarsi anche due ore di auto per raggiungere la struttura più vicina. Questa situazione crea disagi significativi per chi necessita di cure mediche, senza che siano ancora stabilite date certe per le nuove disponibilità.

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