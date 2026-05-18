Ogni due settimane si dedica una serata, ogni due mesi un weekend e ogni due anni un viaggio, secondo una formula che molte coppie seguono per mantenere viva la relazione. Con il passare del tempo, le aspettative e le convinzioni si modificano: si smettono di credere in storie da film romantici, come l’amore che si sostiene da solo o il principe azzurro che salva tutto. Le relazioni si evolvono, e questa routine aiuta a consolidare i legami, senza grandi drammi o tradimenti improvvisi.

C on il tempo si dovrebbe diventare più saggi. Anche nelle relazioni. Crescendo si abbandonano certe illusioni da rom-com: il principe azzurro, l’amore che basta a sé stesso, l’idea che le storie d’amore finiscano solo per grandi tradimenti o drammi improvvisi. Nella realtà, spesso è il tempo il vero alleato e insieme il nemico delle relazioni. A volte il vero segreto per una relazione sana e duratura non è la quantità di tempo trascorso insieme, ma la qualità. È proprio da questa consapevolezza che nasce la cosiddetta “ regola del 2-2-2 ”, diventata prima virale sui social e poi una sorta di mantra sentimentale per le coppie che cercano di proteggere il rapporto dalla routine quotidiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una serata ogni due settimane, un weekend ogni due mesi e un viaggio ogni due anni: la formula virale per una relazione sana e duratura

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