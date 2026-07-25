decreto asset equinix accelera su sette data center via libera dal consiglio dei ministri

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto asset, autorizzando Equinix a costruire sette nuovi data center a Milano. Gli impianti sorgeranno nei comuni di Settimo Milanese e Cusago, a ovest della città. L’azienda statunitense investirà complessivamente 4 miliardi di euro per realizzare le strutture. La progettazione prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate e il potenziamento della rete digitale locale. I lavori inizieranno nei prossimi mesi e si concluderanno entro pochi anni.