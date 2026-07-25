Decreto asset Equinix accelera su sette data center Via libera dal Consiglio dei ministri
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto asset, autorizzando Equinix a costruire sette nuovi data center a Milano. Gli impianti sorgeranno nei comuni di Settimo Milanese e Cusago, a ovest della città. L’azienda statunitense investirà complessivamente 4 miliardi di euro per realizzare le strutture. La progettazione prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate e il potenziamento della rete digitale locale. I lavori inizieranno nei prossimi mesi e si concluderanno entro pochi anni.
Sette data center in arrivo a Milano. Nei comuni di Settimo Milanese e Cusago, a ovest della città, l’azienda Usa Equinix investirà 4 miliardi di euro su un periodo di circa otto anni (dal 2026 al 2033) per costruire nuovi centri informatici: infrastrutture capaci di memorizzare grandissime quantità di dati digitali e che stanno alla base di numerosi servizi quotidiani — compresa l’intelligenza artificiale. Con il varo del decreto Asset, il Governo ha infatti accettato la proposta del ministro delle Imprese Adolfo Urso, definendo il progetto di Equinix come di «preminente interesse strategico nazionale». All’atto pratico, questa «dichiarazione» faciliterà le procedure di autorizzazione, accelerando la messa in atto dell’investimento privato proposto dalla multinazionale. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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