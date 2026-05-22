Consiglio dei ministri | via libera al nuovo decreto carburanti

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto carburanti che prevede la proroga del taglio delle accise, già in vigore dal 2 maggio, fino all’8 giugno. La misura include uno sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. Inoltre, sono stati stanziati 200 milioni di euro in più destinati all’autotrasporto. La decisione riguarda anche la gestione delle risorse per sostenere il settore nel periodo di proroga.

Con la proroga del taglio delle accise e 200 milioni in più per l’autotrasporto. Il taglio delle accise di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, deciso lo scorso 2 maggio e in scadenza, viene prorogato fino all’8 giugno. Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto carburanti. Decreto che proroga il taglio delle accise e stanzia altri 200 milioni per l’autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell’incontro che ha preceduto il Cdm. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori. Taglio delle accise prorogato fino all’86. Il taglio delle accise di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, deciso lo scorso 2 maggio e in scadenza, viene prorogato fino all’8 giugno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Italia, Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Lavoro, 29 aprile 2026

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