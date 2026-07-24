Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori. La proposta stabilisce che i giovani che commettono reati devono assumersi le proprie responsabilità. La premier ha dichiarato che “chi sbaglia paga”. La legge prevede nuove disposizioni per la valutazione delle responsabilità penali dei minori, senza specificare dettagli sulle procedure o le sanzioni.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che “cambia le regole” sull’ imputabilità dei minori. “ Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne “, spiega la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X. “Il nostro ordinamento prevede, attualmente, che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento, quella capacità si presume sempre. Significa – aggiunge – che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imputabilità dei minori, via libera dal Consiglio dei ministri. Meloni: “Chi sbaglia paga”

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