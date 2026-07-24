Un ristoratore con malattia SLA da oltre 15 anni ha scritto sui social un messaggio indirizzato al presidente del Comune, chiedendo aiuto per il suicidio assistito e nominando quest’ultimo come esecutore testamentario. Ha sottolineato l’impossibilità di ricevere un’assistenza domiciliare adeguata e duratura, rivolgendo l’appello alle istituzioni regionali.

«Perché non riuscite a dare a me e a quelli come me, pazienti fragili di terzo livello, un’assistenza domiciliare duratura e dignitosa?». È questo il messaggio che Pasquale «Tuccino» Centrone, il 63enne malato di SLA da oltre 15 anni, condivide sui social per spingere le istituzioni regionali ad intervenire. E per rompere il muro dell’indifferenza. «Non è una bomba atomica, ma serve a scuotere le coscienze» la definisce Centrone, noto ristoratore di Polignano, nel Barese. Perché ogni giorno Pasquale non sfida solo la SLA. La sua battaglia è anche contro la carenza di un'assistenza a domicilio stabile e dignitosa, che finisce per logorare i pazienti più fragili, trascinandoli in uno stato di stanchezza fisica e psicologica spesso non tollerabile. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - L'appello choc di Tuccino, il ristoratore dei vip: «Presidente Decaro mi aiuti con il suicidio assistito. La nomino mio esecutore testamentario»

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