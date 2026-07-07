Un uomo malato di Sla ha dichiarato di aver trovato motivazioni per continuare a vivere e ha criticato il rinvio della legge sul fine vita, ritenendolo offensivo per i pazienti. Ha anche affermato che le cure palliative non rappresentano un’alternativa al suicidio assistito e ha criticato l’iter burocratico in vigore in Lombardia, che secondo lui aggrava la sofferenza dei malati.

Le cure palliative non sono una alternativa al suicidio medicalmente assistito. E l'iter burocratico stabilito dalla Lombardia non fa che appesantire la sofferenza dei malati. Sono le due considerazioni che Franco Mirabelli, senatore del Pd, fa a proposito della circolare emanata dalla Regione Lombardia per guidare gli ospedali nei casi in cui i malati richiedano il fine vita. Un punto di vista, il suo, non solo politico. Mirabelli quattro anni fa ha infatti ricevuto la diagnosi di Sla, sclerosi laterale amiotrofica. Si tratta di una patologia neurodegenerativa caratterizzata dalla perdita delle cellule motoneuronali, che progressivamente determina una paralisi dei muscoli volontari. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Franco Mirabelli, malato di Sla: «Ho trovato le motivazioni per vivere. Sul fine vita rimandare la legge è offensivo per i pazienti»

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