Romero accusato di aver snobbato il Tottenham per l'Argentina De Zerbi è netto | Non sono stupido

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Romero si sta allenando in Argentina per recuperare da un infortunio e prepararsi ai prossimi Mondiali. I tifosi del Tottenham hanno espresso delusione perché il calciatore ha scelto di non partecipare agli allenamenti con il club, concentrandosi invece sulla nazionale. La decisione ha portato a discussioni tra i supporter e le parti coinvolte. De Zerbi ha commentato la situazione affermando di non ritenersi ingenuo riguardo alle scelte di Romero.

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Cristian Romero finisce nel mirino dei tifosi del Tottenham: si sta allenando in Argentina per superare l'infortunio e tenersi pronto per i Mondiali. Per questo, non assisterà alla sfida salvezza degli Spurs decisiva per la salvezza. De Zerbi è netto: "Non sono stupido". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Romero aggressive celebration after goal

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