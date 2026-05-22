Romero accusato di aver snobbato il Tottenham per l'Argentina De Zerbi è netto | Non sono stupido

Cristian Romero si sta allenando in Argentina per recuperare da un infortunio e prepararsi ai prossimi Mondiali. I tifosi del Tottenham hanno espresso delusione perché il calciatore ha scelto di non partecipare agli allenamenti con il club, concentrandosi invece sulla nazionale. La decisione ha portato a discussioni tra i supporter e le parti coinvolte. De Zerbi ha commentato la situazione affermando di non ritenersi ingenuo riguardo alle scelte di Romero.

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