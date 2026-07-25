Tottenham De Zerbi tuona dopo il caso Bergvall | Chi non è felice e orgoglioso di stare qui deve andare via!

Roberto De Zerbi ha dichiarato che chi non è felice o orgoglioso di far parte della squadra deve lasciare. La frase è arrivata dopo il caso Bergvall, con tensioni evidenti nello spogliatoio. Il tecnico italiano ha espresso chiaramente la sua posizione senza mezzi termini. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di tensione, senza riferimenti a specifici giocatori o episodi. La comunicazione si è concentrata sulla volontà di mantenere un ambiente di squadra coeso.

Tottenham, Roberto De Zerbi ha commentato così il caso Bergvall: ecco le dichiarazioni del tecnico italiano. Tensione e messaggi chiarissimi all’interno dello spogliatoio del Tottenham. Il tecnico Roberto De Zerbi ha voluto fissare paletti rigidissimi in merito all’atteggiamento dei propri calciatori, in particolar modo a margine delle ultime indiscrezioni relative al futuro del centrocampista svedese Lucas Bergvall. Con una posizione ferma e diretta, l’allenatore italiano ha dichiarato: “ Sono stato molto chiaro fin dall’inizio della mia esperienza al Tottenham. Ho detto: chi non vuole restare al Tottenham? Chi non è felice, chi non è orgoglioso di stare qui, deve andare via”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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