Sta per giungere al termine il ritiro del Napoli a Dimaro, in Trentino, con la squadra di Allegri che si sposterà poi a Castel di Sangro il 30 luglio. Intanto, il presidente Aurelio De Laurentiis si è presentato con una maglia alquanto particolare, che lo ritrae con il meme "Absolute cinema", virale sui social da diverso tempo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - De Laurentiis, la maglia è geniale: ADL si presenta così in tribuna a Dimaro

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