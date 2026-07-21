Napoli De Laurentiis atteso a Dimaro | domani sarà in tribuna per il test contro l' Arezzo

Il presidente del Napoli arriverà domani a Dimaro-Folgarida, dove sarà in tribuna per il test contro l'Arezzo. Oggi è previsto il suo arrivo nel ritiro pre campionato del club.

Oggi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è atteso a Dimaro-Folgarida, sede del consueto ritiro pre campionato del club. A quanto si apprende l'agenda di De Laurentiis prevede una serie di colloqui istituzionali con Apt val di Sole e Trentino Marketing per sondare la possibilità di rinnovare l'accordo tra Dimaro e la società per la preparazione estiva. Domani il presidente assisterà anche al primo test ufficiale della squadra contro l'Arezzo, in programma alla Ski.it Arena alle 18. Domenica invece gli azzurri affronteranno la Carrarese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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