napoli de laurentiis presenta i ritiri di castel di sangro e dimaro live

Oggi pomeriggio, il presidente del Napoli terrà una conferenza stampa per annunciare i ritiri estivi a Castel di Sangro e Dimaro. La presentazione riguarda le località scelte per la preparazione pre-campionato e si svolge in una cornice ufficiale. La comunicazione si concentra sui dettagli delle due sedi e sulle date di inizio delle sessioni di allenamento.

Il presidente della SscNapoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlerà oggi pomeriggio nella conferenza stampa per la presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Gli azzurri saranno in ritiro a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio 2026 e in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l’1 agosto. La conferenza in diretta da Palazzo Petrucci comincerà alle ore 14.15. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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