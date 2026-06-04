Napoli De Laurentiis presenta i ritiri di Castel di Sangro e Dimaro LIVE

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi pomeriggio, il presidente del Napoli terrà una conferenza stampa per annunciare i ritiri estivi a Castel di Sangro e Dimaro. La presentazione riguarda le località scelte per la preparazione pre-campionato e si svolge in una cornice ufficiale. La comunicazione si concentra sui dettagli delle due sedi e sulle date di inizio delle sessioni di allenamento.

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Il presidente della SscNapoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlerà oggi pomeriggio nella conferenza stampa per la presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.   Gli azzurri saranno in ritiro a Dimaro Folgarida  dal   17 al 27 luglio 2026 e in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l’1 agosto. La conferenza in diretta da Palazzo Petrucci comincerà alle ore 14.15. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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