De Bruyne può lasciare Napoli | Allegri cambia i suoi piani

Il centrocampista belga arrivato a Napoli potrebbe lasciare il club già durante questa finestra di mercato. La possibile partenza di De Bruyne si inserisce in un cambiamento nei piani dell'allenatore, che ha modificato le strategie iniziali. La notizia arriva in un momento di incertezza per il giocatore, il quale potrebbe essere ceduto prima della chiusura del mercato. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni o sui motivi di questa possibile uscita.

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe tornare sorprendentemente in discussione. Il centrocampista belga, arrivato al Napoli con aspettative molto alte, potrebbe lasciare il club già durante questa sessione di mercato. Il contratto prevede uno stipendio da 6,5 milioni di euro a stagione. L’accordo è valido fino al 2026 e comprende anche un’opzione per il 2028. Una situazione importante dal punto di vista economico, che rende complessa qualsiasi eventuale operazione in uscita. Secondo Nicolò Schira, il Napoli starebbe comunque valutando la possibilità di separarsi dal calciatore. Il belga non sarebbe infatti considerato completamente centrale nelle idee tattiche di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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