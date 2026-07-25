Nella serata si diffonde la notizia che il centrocampista belga potrebbe lasciare il club questa estate. Secondo fonti, il tecnico non lo considera parte integrante dei piani futuri e potrebbe essere messo sul mercato. La notizia si inserisce in un clima di incertezza e cambiamenti per la squadra, mentre si avvicina il nome di un nuovo allenatore, che potrebbe essere un ex calciatore.

De Bruyne andrà via quest’estate?. In una giornata a dir poco depressiva e deprimente, con Pirlo che si avvicina ad ampie falcate sulla panchina che è stata di Gattuso (doppio sigh), nella notte giunge una notizia che rianima un po’. Nico Schira lancia la bomba. E cioè scrive che De Bruyne non rientrerebbe nei piani di Allegri e che quindi lascerebbe Napoli quest’estate. Sarebbe stato quindi un bluff – ci chiediamo – la sparata di Manna in conferenza stampa? Vedremo. Effettivamente Manna così non l’avevamo mai visto, con De Bruyne poi. Schira ha scritto su X che “De Bruyne potrebbe lasciare Napoli quest’estate. Ha ricordato che ha un contratto fino al 2027 a 6,5 milioni l’anno con opzione fino al 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “De Bruyne non è centrale nei piani di Allegri, può lasciare Napoli” (Schira)

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L'assurdo piano tattico del Napoli di Allegri

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