De Bruyne non è centrale nei piani di Allegri può lasciare Napoli Schira
Nella serata si diffonde la notizia che il centrocampista belga potrebbe lasciare il club questa estate. Secondo fonti, il tecnico non lo considera parte integrante dei piani futuri e potrebbe essere messo sul mercato. La notizia si inserisce in un clima di incertezza e cambiamenti per la squadra, mentre si avvicina il nome di un nuovo allenatore, che potrebbe essere un ex calciatore.
De Bruyne andrà via quest’estate?. In una giornata a dir poco depressiva e deprimente, con Pirlo che si avvicina ad ampie falcate sulla panchina che è stata di Gattuso (doppio sigh), nella notte giunge una notizia che rianima un po’. Nico Schira lancia la bomba. E cioè scrive che De Bruyne non rientrerebbe nei piani di Allegri e che quindi lascerebbe Napoli quest’estate. Sarebbe stato quindi un bluff – ci chiediamo – la sparata di Manna in conferenza stampa? Vedremo. Effettivamente Manna così non l’avevamo mai visto, con De Bruyne poi. Schira ha scritto su X che “De Bruyne potrebbe lasciare Napoli quest’estate. Ha ricordato che ha un contratto fino al 2027 a 6,5 milioni l’anno con opzione fino al 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
L'assurdo piano tattico del Napoli di Allegri
Notizie e thread social correlati
De Bruyne pensa di nuovo al mercato americano per lasciare Napoli: Chicago, San Diego e New YorkKevin De Bruyne sta valutando di lasciare il Napoli per il mercato statunitense, con possibilità di trasferimento a Chicago, San Diego o New York.
Leggi anche: Dal Napoli all’Arabia Saudita: addio deciso, non è nei piani di Allegri
Temi più discussi: Manna schietto: De Bruyne? Non ho gradito le sue dichiarazioni. Non decide lui ...; De Bruyne resta in vacanza fino al 5 agosto ma la società è intenzionata a confermarlo; Manna netto su De Bruyne: Non ho gradito alcune sue parole e non deve prendere alcuna decisione; De Bruyne Napoli, Manna: Non ho apprezzato certe dichiarazioni.
De Bruyne non è centrale nei piani di Allegri, può lasciare Napoli (Schira) facebook
MERCATO - Schira: De Bruyne non sembra centrale nei piani di Max Allegri ift.tt/hUXbdlH x.com
De Bruyne non è centrale nei piani di Allegri, può lasciare Napoli (Schira)Schira dice De Bruyne andrà via da Napoli, non è centrale per Allegri. Allora Manna ha bluffato in conferenza? Fin qui sembrava il contrario ... ilnapolista.it
De Bruyne può lasciare il Napoli! Schira: Non sembra centrale nei piani di AllegriIl futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano dal Napoli. A rilanciare l'indiscrezione è l'esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui il centrocampista belga non sarebbe considerato centrale ... msn.com