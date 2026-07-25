Kevin De Bruyne tornerà dalle ferie il 1° agosto per partecipare al centenario del Napoli in piazza Plebiscito. La società ha chiesto al giocatore di anticipare il rientro, permettendogli di essere presente all’evento, che è in programma nello stesso giorno. Anche Lukaku ha ridotto le ferie per partecipare all’evento, anche se non ci sono dettagli sul suo coinvolgimento specifico.

Kevin De Bruyne sarà il 1° agosto sul palco di piazza Plebiscito per il centenario del Napoli. Ha accolto l’invito della società che gli ha chiesto di rientrare prima per poter presenziare all’evento cui il club sta lavorando da mesi. Addirittura per il centenario il Napoli interromperà il ritiro di Castel di Sangro per portare tutti i calciatori sul palco del Plebiscito. Scelta a nostro avviso discutibile ma tant’è. In realtà, informa Repubblica, ci sarà anche Lukaku. De Bruyne sarebbe dovuto rientrare il 5 agosto, proprio come Romelu ( che secondo La Stampa piace alla Juve). Il rientro anticipato di De Bruyne significa che le parole di Manna dell’altro giorno non hanno creato alcuna frattura col belga che è considerato inamovibile da Allegri ( anche se ieri sera Schira su X ha lanciato una notizia di segno opposto ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne e Lukaku si riducono le ferie e saranno il 1° agosto al centenario del Napoli

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