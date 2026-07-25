Kevin De Bruyne tornerà a giocare in campo durante la festa del Centenario. Dopo le tensioni della scorsa stagione, il centrocampista belga ha comunicato il suo ritorno e sarà presente all’evento. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e il club, che ora attendono di vedere il calciatore in campo. La sua partecipazione sarà un momento chiave dell’appuntamento.

Il clima tra il Napoli e Kevin De Bruyne sembra essersi disteso. Dopo le tensioni emerse al termine della scorsa stagione, il centrocampista belga ha inviato un segnale importante alla società e alla tifoseria. Il giocatore ha infatti deciso di anticipare il rientro dalle vacanze. L’obiettivo è partecipare alla festa per il Centenario del club, in programma sabato prossimo in Piazza del Plebiscito. La scelta arriva dopo il richiamo pubblico del direttore sportivo Giovanni Manna, che in conferenza stampa aveva commentato le dichiarazioni rilasciate dal belga alla fine del campionato. Secondo Il Mattino, De Bruyne ha comunicato al club la volontà di essere presente all’appuntamento con la città. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne anticipa il rientro: sarà alla festa del Centenario

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