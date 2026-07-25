Ddl concorrenza | cosa cambia per il pieno di benzina

Il disegno di legge sulla concorrenza prevede una riduzione del numero di distributori di carburanti, che saranno più grandi e offriranno una gamma più ampia di servizi per la mobilità sostenibile. La proposta mira anche ad aumentare le stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici. La normativa introduce modifiche alle modalità di gestione e distribuzione dei carburanti, con un focus sulla transizione verso forme di mobilità più ecologiche.

Molti meno distributori di carburanti, ma molto più grandi e con un'offerta per la mobilità green più ricca. È così che il Governo vede il futuro della distribuzione della benzina e del gasolio in Italia, ed è così che vuole aumentare il numero delle colonnine di ricarica veloce nel nostro Paese. All'interno del Disegno di legge Concorrenza, approvato il 23 luglio 2026 dal Consiglio dei Ministri, è contenuta infatti la riforma della rete dei distributori di benzina e diesel: meno stazioni di servizio, ma più moderne e sicure. Il disegno di legge dovrà essere esaminato, emendato e votato da entrambi i rami del Parlamento, quindi la norma finale potrebbe differire da quella approvata dal CdM. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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