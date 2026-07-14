Ddl concorrenza | stretta su carburanti Rc auto e telemarketing Cosa cambia per gli italiani

Il disegno di legge sulla concorrenza, in discussione oggi in Consiglio dei ministri, introduce nuove regole per tre settori principali: carburanti, Rc auto e telemarketing. Le modifiche riguardano la distribuzione dei carburanti, con possibili variazioni nei prezzi e nelle modalità di vendita. Per l’assicurazione auto si prevedono interventi sulla trasparenza dei costi. Nel settore del telemarketing, si intendono rafforzare le restrizioni alle chiamate indesiderate.

Il nuovo disegno di legge annuale sulla concorrenza, atteso oggi all’esame del Consiglio dei ministri, punta a rivoluzionare tre settori chiave dell’economia italiana: la distribuzione dei carburanti, il settore Rc auto e il telemarketing nelle telecomunicazioni. Il testo, che dovrà ora affrontare l’iter parlamentare, ha già suscitato reazioni contrastanti da parte delle associazioni dei consumatori. Carburanti, più controlli e transizione green. La bozza del ddl introduce una stretta significativa sui controlli relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti, comprese verifiche di natura antimafia. Per ottenere l’autorizzazione all’attività, i gestori dovranno rispettare requisiti più stringenti: Il rilascio del titolo autorizzativo sarà inoltre subordinato a verifiche antimafia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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