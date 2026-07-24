Il governo ha approvato un disegno di legge sulla concorrenza che prevede una riforma della rete di distributori di carburante. La proposta mira a ridurre il numero di distributori in Italia, favorendo invece strutture più grandi e moderne. Questi nuovi impianti dovrebbero offrire prezzi più competitivi e servizi migliorati. La riforma coinvolge anche l'apertura di un nuovo capitolo sulla regolamentazione della Rc auto.

Meno distributori di carburanti in Italia, ma più grandi e moderni, in grado di offrire prezzi più bassi e servizi migliori. È l’obiettivo formale della riforma della rete di distribuzione, inserita dal governo nel Disegno di legge sulla Concorrenza, approvato in Consiglio dei ministri nella serata di giovedì 23 luglio. La norma stringe le maglie per gli impianti, in modo da far chiudere quelli troppo piccoli e obsoleti, e fondi per finanziare la conversione a stazioni di ricarica elettrica o di biocarburanti. Nel Ddl non sono invece entrate le norme contro il telemarketing in telefonia, che avrebbero dovuto seguire quelle già varate dal Decreto Bollette contro le telefonate moleste per luce e gas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il Ddl Concorrenza vara la riforma della rete di distributori di benzina e apre il cantiere della Rc auto

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