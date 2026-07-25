Don Gino Rigoldi, 86 anni, cappellano emerito del carcere minorile Beccaria di Milano, ha commentato il ddl contro i comportamenti violenti tra i giovani. Secondo lui, la punizione porterà all’isolamento dei ragazzi coinvolti. Rigoldi ha trascorso 50 anni lavorando con giovani problematici e afferma che sono tutti figli da aiutare, non da condannare.

Milano – È cappellano emerito del carcere minorile Beccaria di Milano, don Gino Rigoldi. Ha 86 anni, 50 dei quali trascorsi in veste ufficiale tra i ragazzi “difficili“. Ma tuttora li segue insieme al suo successore, don Claudio Burgio, e promuove progetti per aiutarli. https:www.quotidiano.netcronacagoverno-approva-decreto-anti-maranza-tn140gjr Il ddl anti-maranza può essere una soluzione contro la violenza minorile o no? “Per chi ha dedicato la vita ai giovani e alla loro educazione, questo disegno di legge è incomprensibile. Come si può pensare di rispondere alla solitudine, all’abbandono degli adolescenti, con una punizione? Stanno ignorando l’Abc dell’educazione: con gli adolescenti soli e arrabbiati occorre dialogo, ascolto, opportunità di crescita e di cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ddl anti maranza, don Gino Rigoldi: “La punizione li isolerà, sono tutti nostri figli”

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