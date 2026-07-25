Un rappresentante ha dichiarato che la Lombardia è il distretto ideale per i data center, grazie alle infrastrutture esistenti e alle aree industriali da riqualificare. La frase è stata pronunciata in un contesto di discussione pubblica che coinvolge il settore, sollevando interrogativi sulle implicazioni di questa scelta. Il tema dei data center sta attirando attenzione e suscita un dibattito tra cittadini e amministratori, con molte questioni ancora da chiarire.

Un inglesismo che suona quasi minaccioso. I data center stanno entrando in un dibattito pubblico che spesso porta con sé più domande che risposte. Cosa sono, come funzionano e hanno davvero un’importanza strategica tale da attrarre investimenti miliardari in nome dell’innovazione? E, soprattutto, come hanno fatto la Lombardia e l’area di Milano a diventare i protagonisti di un settore che già conta numeri di rilievo? Nella regione esistono già — o sono in fase di costruzione — oltre cento impianti, rispetto ai 259 presenti sul territorio nazionale (i dati sono di Data Center Map). «Qui sono già così tanti, se paragonati al resto... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Data center: «La Lombardia è il distretto ideale, è merito delle infrastrutture e delle tante aree industriali da recuperare»

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