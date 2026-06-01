Un data center aziendale non è più solo una sala server, ma il centro nevralgico delle infrastrutture digitali. Garantisce continuità operativa, sicurezza e scalabilità, gestendo grandi quantità di dati. Le aziende si affidano a queste strutture per mantenere servizi attivi e protetti, rendendole fondamentali per le attività quotidiane e le operazioni strategiche. La loro evoluzione ha trasformato i data center in componenti chiave del mondo digitale.

Continuità operativa, sicurezza, scalabilità e gestione dei dati: il data center moderno è una piattaforma strategica per aziende, enti e servizi connessi.. Nel mondo digitale di oggi, ogni attività produce, scambia e conserva dati. Aziende, enti pubblici, scuole, strutture sanitarie, sistemi di videosorveglianza e servizi territoriali dipendono da infrastrutture informatiche sempre più complesse. In questo scenario il data center non è più una semplice sala server. È il cuore operativo dell’intero ecosistema digitale: il luogo fisico e tecnologico in cui convergono dati, applicazioni, sicurezza, connettività e continuità dei servizi. Quando un data center è progettato male, l’intera organizzazione diventa fragile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Data center aziendali: perché non sono più semplici sale server, ma il cuore delle infrastrutture digitali

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How do we close the gap between AI ambition and infrastructure reality

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