Il Consiglio dei ministri ha dichiarato di interesse strategico nazionale sette data center di Equinix, situati in Lombardia, tra Settimo e Cusago. La decisione è stata presa su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy. Questa dichiarazione consente l'imposizione di interventi governativi per la gestione e lo sviluppo di queste strutture. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di intervento.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale di 7 data center di Equinix, tutti in Lombardia. Una procedura, quella del preminente interesse strategico nazionale, alla quale lo stesso Urso era già ricorso per altre 3 data center, da realizzare sempre in Lombardia: quelli di Edge ConneX, in quel caso. Una procedura che, meglio ricordarlo, prevede la nomina, da parte del Governo e d’intesa con Regione Lombardia, di un commissario che, in caso di necessità, possa derogare alle procedure ordinarie per sveltire i lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data center imposti dal Governo. Sette in arrivo a Settimo e a Cusago

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