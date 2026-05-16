Tre maxi Data center in Lombardia il piano del Governo | la nomina di un commissario straordinario
Il Governo ha annunciato la nomina di un commissario straordinario per gestire un piano da circa tre miliardi di euro destinato alla realizzazione di tre grandi Data center in Lombardia. La decisione riguarda il progetto più rilevante tra quelli presentati nella regione e mira a coordinare le procedure per l’implementazione degli impianti, che prevedono investimenti significativi e coinvolgono diverse amministrazioni e aziende del settore. La nomina del commissario è stata comunicata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.
Milano – Potrebbe essere un commissario del Governo a gestire il più importante piano di investimenti in Data center tra quelli presentati in Lombardia. Uno scenario che ha preso definitivamente quota giovedì sera, con un tempismo che non può non riuscire tragicomico se si considera che il Consiglio regionale aveva deciso solo due giorni prima di fissare al 26 maggio la discussione e l’approvazione di un progetto di legge finalizzato a disciplinare proprio l’apertura di nuovi centri di elaborazione dei dati sul territorio lombardo. Uno scenario che in Regione piace poco, almeno ad alcuni: “Sono sempre contrario ai commissariamenti: non ce n’è bisogno se la politica fa al meglio la propria parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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