Tre maxi Data center in Lombardia il piano del Governo | la nomina di un commissario straordinario

Il Governo ha annunciato la nomina di un commissario straordinario per gestire un piano da circa tre miliardi di euro destinato alla realizzazione di tre grandi Data center in Lombardia. La decisione riguarda il progetto più rilevante tra quelli presentati nella regione e mira a coordinare le procedure per l’implementazione degli impianti, che prevedono investimenti significativi e coinvolgono diverse amministrazioni e aziende del settore. La nomina del commissario è stata comunicata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.

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