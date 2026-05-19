Dai progetti commissariati ai data center per l’autonomia europea | il Governo si muove tra Lodi e Milano

Il governo ha annunciato che uno dei più grandi progetti di data center per l’autonomia europea sarà realizzato nella provincia di Lodi, nel Comune di Bertonico, all’interno di un’area industriale dismessa. La zona interessata si trova nell’area ex Gulf, e si tratta di un investimento che coinvolge anche altri progetti di natura commissariata. La località di Milano, invece, continua a essere al centro di iniziative legate a infrastrutture e sviluppo tecnologico. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa tenuta questa mattina.

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Milano, 19 maggio 2026 – Il più potente di tutti sorgerà in provincia di Lodi, nel Comune di Bertonico, per l’esattezza nell’area industriale dismessa della ex Gulf. Qui è prevista una potenza di 380 MegaWatt custodita in edifici alti 24 metri e spalmata su una superficie di almeno 100mila metri quadrati. Proprio qui, fino al 1985, si lavorava il petrolio. https:www.ilgiorno.itmilanocronacail-testo-in-discussione-in-fdcdc05b Un manifesto del cambio dei tempi, quello che si sta disegnando a Bertonico: dalla centralità del fossile alla centralità del digitale, dalla raffineria ad un data center, anzi un Campus di data center, uno dei più grandi d’Europa, uno dei tre Campus che il Consiglio dei ministri, solo giovedì scorso, su proposta del ministro per le Imprese, Adolfo Urso, ha definito di “preminente interesse nazionale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai progetti commissariati ai data center per l’autonomia europea: il Governo si muove tra Lodi e Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scaleway apre a Milano il suo primo data center italiano. L’Ad Damien Lucas: «L’economia digitale europea deve essere indipendente»È la prima piattaforma europea di public cloud ed è l’alternativa europea agli hyperscaler già presenti sul mercato. La guerra sta cambiando anche i progetti sui data centerDopo vari attacchi ai grandi centri di elaborazione dati fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, si sta pensando a come... Piano Casa del Governo al via, tante deroghe e potere ai commissari by AssoediliziaPiano Casa del Governo al via, tante deroghe e potere ai commissari by Assoedilizia - Saverio Fossati - a cura di Assoediliziainforma ... newsfood.com Il governo indica Ciucci e Isi commissari straordinari per il Ponte. Ecco la normaROMA - Due commissari per il Ponte sullo Stretto. Dopo la bocciatura della Corte dei conti, il governo corre ai ripari. Prova a imprimere un’accelerazione ai lavori in corso per rispondere ai rilievi ... repubblica.it