La Questura di Reggio Calabria ha emesso tre provvedimenti di Daspo di cinque anni nei confronti di altri tre tifosi della Reggina, appartenenti al tifo organizzato della squadra. I provvedimenti sono stati adottati senza che ci siano stati eventi specifici o incidenti recentemente verificatisi. I tifosi coinvolti sono stati identificati come parte del gruppo organizzato e sono stati colpiti dal divieto di accesso agli eventi sportivi per questa durata.

La Questura di Reggio Calabria ha emesso tre provvedimenti di Daspo "fuori contesto" nei confronti di altrettanti tifosi della Reggina appartenenti al tifo organizzato amaranto. Per ciascuno è stato disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni, con l'obbligo di presentazione in Questura durante lo svolgimento degli eventi, misura convalidata dall'autorità giudiziaria competente. I provvedimenti arrivano nell'ambito dell'attività di prevenzione contro le violenze legate alle competizioni sportive. I tre destinatari, nel maggio scorso, avevano ricevuto dalla Digos un avviso di conclusione delle indagini preliminari e un'informazione di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Daspo di 5 anni per tre tifosi della Reggina

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