Scavalcano la recinzione entrano in campo e aggredisco dirigente avversario | daspo per tre tifosi ad Apricena

Tre tifosi sono stati colpiti da provvedimenti di Daspo dopo aver scavalcato una recinzione, entrato in campo e aggredito un dirigente avversario durante una partita. I Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno notificato i divieti di accesso ai luoghi delle competizioni sportive, emessi dal Questore di Foggia. I provvedimenti riguardano tre soggetti ritenuti responsabili dei disordini avvenuti durante l’evento.

I Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno notificato tre provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, i cosiddetti daspo, emessi dal Questore di Foggia nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili dei disordini verificatisi allo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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