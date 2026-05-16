Dopo la partita, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni tifosi all’interno dello stadio, culminati in una rapina. Tre persone sono state identificate e accusate di aver sottratto una maglietta a un altro tifoso. Le autorità hanno emesso nei loro confronti un provvedimento di Daspo che durerà fino a dieci anni. Le indagini hanno portato a identificare i soggetti coinvolti, mentre le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per accertare eventuali altri responsabili.

? Domande chiave Come è scoppiata la violenza tra i tifosi dopo il match?. Chi sono i tre soggetti accusati della rapina allo stadio?. Perché uno dei responsabili ha ricevuto un daspo di dieci anni?. Cosa è successo esattamente nel momento del furto della maglia?.? In Breve Aggressione avvenuta il 14 marzo presso lo stadio Friuli dopo il match Udinese-Juventus.. Due tifosi ricevono daspo di 3 anni, il terzo ha 10 anni di divieto.. Scontro fisico tra tre udinesi e un gruppo di 4 o 5 sostenitori juventini.. Furto della maglia di Kenan Yildiz tramite schiaffi e spinte ai tifosi avversari.. Tre tifosi dell’Udinese sono stati accusati di rapina e lesioni dopo aver aggredito un piccolo gruppo di supporter della Juventus il 14 marzo scorso presso lo stadio Friuli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina per una maglia di Yildiz: 3 tifosi accusati e Daspo fino a 10 anni

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