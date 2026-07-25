Danza arte e musica sul palco ’Trilogia del tempo sospeso’
Martedì alle 20.45 si terrà in piazza Jacopo della Quercia lo spettacolo “Abbracci d’arte”, che combina danza e musica. L’evento fa parte della serie “Sboccia l’Estate” e si svolge in un luogo simbolo della città. La serata propone un intreccio tra espressioni artistiche, con il palco dedicato a performance dal vivo. La manifestazione prosegue nel contesto di “Trilogia del tempo sospeso”, che comprende diverse esibizioni di danza, arte e musica.
’Sboccia l’Estate’ prosegue in un altro luogo simbolo della città, piazza Jacopo della Quercia, dove martedì, alle ore 20.45, andrà in scena ’ Abbracci d’arte ’, un appuntamento che unisce danza e musica. La serata si aprirà con ’Trilogia del tempo sospeso’, concept coreografico di Francesca Selva, per continuare con ’ Siena Jazz Masters ’ a cura di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. La prima parte, firmata dalla coreografa Francesca Selva, indaga il momento in cui una ferita emotiva interrompe il fluire del tempo, trasformando un’esperienza personale in una riflessione universale sul dolore, sul tradimento e sulla possibilità di ritrovare un nuovo equilibrio attraverso l’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ARTEMIS DANZA VERDI / SHAKESPEARETRILOGIA DELLA BRAMA
Notizie e thread social correlati
“Estate sul palco”, a ChorusLife spettacoli, danza e musica sotto le stelleUn evento estivo porterà spettacoli di danza e musica all'aperto, con Piazza del Sagittario come palco.
FLO’ – FuoriLuogO: a Roma nasce il festival sospeso tra arte, musica e creatività sul tetto della cittàDal primo al 30 agosto 2026, il Casilino Sky Park a Roma ospiterà un festival di un mese, trasformandosi in un villaggio culturale.
Temi più discussi: Sboccia l’Estate prosegue in piazza Jacopo della Quercia con Abbracci d’arte tra danza, musica, e giovani talenti; Sboccia l'Estate, adesso tocca al Duomo: un pieno di arte, musica e danza; SBOCCIA L'ESTATE RIPARTE CON DANZA E JAZZ IN PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA.
Sboccia l’Estate, la Compagnia Francesca Selva porta in scena Abbracci d’Arte Danza e teatro si incontrano in un progetto che unisce il movimento del corpo alla potenza della parola. È Abbracci d’Arte – Trilogia del Tempo Sospeso, l’ultima produzione de facebook
Sboccia l’Estate prosegue in piazza Jacopo della Quercia con Abbracci d’arte tra danza, musica, e giovani talentiTre linguaggi artistici differenti, un’unica straordinaria cornice: Piazza del Campo. Si sono conclusi con un grande successo di pubblico gli appuntamenti di luglio di Sboccia l’Estate, rassegna pro ... antennaradioesse.it
SBOCCIA L'ESTATE RIPARTE CON DANZA E JAZZ IN PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIAIl nuovo appuntamento arriva dopo il successo degli eventi di luglio in Piazza del Campo, dove dal 21 al 23 luglio la manifestazione promossa dai Teatri di Siena e dal Comune di Siena, sotto la ... oksiena.it
Le Cronache del Re Killer - qualcuno pensa che il libro sia un'inserimento personale? reddit