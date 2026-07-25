Danza arte e musica sul palco ’Trilogia del tempo sospeso’

Notizia in breve

Martedì alle 20.45 si terrà in piazza Jacopo della Quercia lo spettacolo “Abbracci d’arte”, che combina danza e musica. L’evento fa parte della serie “Sboccia l’Estate” e si svolge in un luogo simbolo della città. La serata propone un intreccio tra espressioni artistiche, con il palco dedicato a performance dal vivo. La manifestazione prosegue nel contesto di “Trilogia del tempo sospeso”, che comprende diverse esibizioni di danza, arte e musica.