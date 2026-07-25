Danza arte e musica sul palco ’Trilogia del tempo sospeso’

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì alle 20.45 si terrà in piazza Jacopo della Quercia lo spettacolo “Abbracci d’arte”, che combina danza e musica. L’evento fa parte della serie “Sboccia l’Estate” e si svolge in un luogo simbolo della città. La serata propone un intreccio tra espressioni artistiche, con il palco dedicato a performance dal vivo. La manifestazione prosegue nel contesto di “Trilogia del tempo sospeso”, che comprende diverse esibizioni di danza, arte e musica.

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’Sboccia l’Estate’ prosegue in un altro luogo simbolo della città, piazza Jacopo della Quercia, dove martedì, alle ore 20.45, andrà in scena ’ Abbracci d’arte ’, un appuntamento che unisce danza e musica. La serata si aprirà con ’Trilogia del tempo sospeso’, concept coreografico di Francesca Selva, per continuare con ’ Siena Jazz Masters ’ a cura di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. La prima parte, firmata dalla coreografa Francesca Selva, indaga il momento in cui una ferita emotiva interrompe il fluire del tempo, trasformando un’esperienza personale in una riflessione universale sul dolore, sul tradimento e sulla possibilità di ritrovare un nuovo equilibrio attraverso l’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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ARTEMIS DANZA VERDI / SHAKESPEARETRILOGIA DELLA BRAMA

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