Estate sul palco a ChorusLife spettacoli danza e musica sotto le stelle
Un evento estivo porterà spettacoli di danza e musica all'aperto, con Piazza del Sagittario come palco. L’iniziativa si svolgerà durante le serate, offrendo intrattenimento sotto le stelle. L’organizzazione prevede una serie di appuntamenti dedicati alle arti performative, con artisti coinvolti in diverse esibizioni. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, senza indicazioni di limitazioni o restrizioni specifiche.
Un’estate all’aperto, da vivere sotto le stelle, con Piazza del Sagittario pronta a diventare il palcoscenico estivo di ChorusLife. Da giugno a settembre lo smart district propone un calendario di appuntamenti pensato per un pubblico di tutte le età, tra teatro, danza, opera lirica, musica dal vivo, festival, proposte food&beverage e momenti di socialità. Al centro della programmazione ci sarà “Estate sul palco – spettacoli, danza e musica sotto le stelle”, la rassegna dedicata al teatro e alla danza, affiancata da un calendario più ampio di eventi e iniziative che animeranno il distretto per tutta l’estate. “Tra Palco e Realtà”: il varietà contemporaneo Il cartellone entrerà nel vivo domenica 14 giugno con “Tra Palco e Realtà”, tour 2026 dello spettacolo condotto da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie e thread social correlati
Un'estate di spettacoli e folklore sotto le stelle con Tasso Goethe: concerti, dj set e mercatiniDurante l'estate, l'associazione Tasso Goethe organizza una serie di eventi che si svolgono nelle aree di viale Tasso e piazza Sacco e Vanzetti.
CortEstate, terza edizione: due mesi di spettacoli tra musica, comicità e aperitivi sotto le stelleDa metà maggio a inizio luglio, il Teatro CorTe si sposta all'aperto nel Castello Malatestiano di Coriano per la terza edizione di CortEstate.
Temi più discussi: Power Hits Estate, scopri lo straordinario cast che sarà sul palco il 31 maggio al Foro Italico a Roma; Estate al Castello, i nomi sul palco nella città che non va in ferie: da Sal Da Vinci a Zerocalcare; A Milano torna 'Estate al Castello', sul palco da Carmen Consoli a Zerocalcare; Un'estate sul palco: a Palermo il campus per i bambini al Piccolo Teatro Patafisico.
Una lunga estate lariana ci aspetta da vivere tutti insieme. Nei prossimi mesi, diversi eventi saranno protagonisti sulle sponde del Lago di Como. Manca sempre meno al concerto del 2 giugno: sul palco dello Stadio Sinigaglia saliranno Sayf, Samurai Jay e Rk facebook
Estate al Castello, i nomi sul palco nella città che non va in ferie: da Sal Da Vinci a Zerocalcare milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Stasera è la mia ultima notte sul palco reddit
Stadi, arene, teatri. Grandi artisti sul palco. Pronti a cantare?Grande musica tra stadi, arene e teatri, aspettando l’estate. Tra fine maggio e metà giugno la Lombardia si prepara ... msn.com
Noemi e Papi presentano il maxi show di Radio Bruno: sul palco anche Levante e MichielinRiccione Music City 2026 apre le danze con i big della musica italiana e un super ospite internazionale. L'inaugurazione è firmata Yoga Radio Bruno Estate, il live televisivo di Radio Bruno che porta ... riminitoday.it