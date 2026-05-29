Estate sul palco a ChorusLife spettacoli danza e musica sotto le stelle

Un’estate all’aperto, da vivere sotto le stelle, con Piazza del Sagittario pronta a diventare il palcoscenico estivo di ChorusLife. Da giugno a settembre lo smart district propone un calendario di appuntamenti pensato per un pubblico di tutte le età, tra teatro, danza, opera lirica, musica dal vivo, festival, proposte food&beverage e momenti di socialità. Al centro della programmazione ci sarà “Estate sul palco – spettacoli, danza e musica sotto le stelle”, la rassegna dedicata al teatro e alla danza, affiancata da un calendario più ampio di eventi e iniziative che animeranno il distretto per tutta l’estate. “Tra Palco e Realtà”: il varietà contemporaneo Il cartellone entrerà nel vivo domenica 14 giugno con “Tra Palco e Realtà”, tour 2026 dello spettacolo condotto da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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