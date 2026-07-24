Dal primo al 30 agosto 2026, il Casilino Sky Park a Roma ospiterà un festival di un mese, trasformandosi in un villaggio culturale. Durante l’evento, il parco sul tetto della città ospiterà concerti, spettacoli teatrali, performance di stand-up comedy, esposizioni di street art, attività sportive e stand di street food. La manifestazione coinvolgerà diverse forme di espressione artistica e creativa, offrendo un programma vario e articolato.

Dal 1° al 30 agosto 2026 il Casilino Sky Park si trasforma in un villaggio culturale con concerti, teatro, stand-up comedy, street art, sport e street food. C’è sempre un momento in cui un luogo cambia identità. È proprio da questa idea che nasce FLO’ – FuoriLuogO, il nuovo festival che dall’ 1 al 30 agosto 2026 trasformerà il Casilino Sky Park di Roma in uno degli spazi culturali più originali dell’estate italiana. Non un semplice festival, ma un progetto di rigenerazione urbana che restituisce vita a un luogo inaspettato: il tetto di un parcheggio multipiano, trasformato in una terrazza panoramica dedicata all’arte, alla musica, al teatro e alla socialità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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© Spettacolo.periodicodaily.com - FLO’ – FuoriLuogO: a Roma nasce il festival sospeso tra arte, musica e creatività sul tetto della città

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