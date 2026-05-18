È stato pubblicato il nuovo teaser trailer di Lanterns, che presenta per la prima volta i poteri di Hal Jordan. Nel video si può vedere il personaggio mentre utilizza abilità legate al mondo cosmico. La serie, parte della DC Universe, include scene che evidenziano l’aspetto più “cosmico” della narrazione. Il trailer permette agli spettatori di avere un primo assaggio delle caratteristiche e dell’atmosfera della produzione. La pubblicazione del video segna un passo importante per il progetto.

Il nuovo trailer di Lanterns ha finalmente mostrato in azione i poteri di Hal Jordan, offrendo ai fan il primo vero sguardo al lato più “cosmico” della serie targata DCU. Dopo mesi di discussioni online — molti fan criticavano l’approccio troppo realistico e investigativo dello show — il filmato sembra voler chiarire subito le cose: i poteri delle Lanterne Verdi avranno un ruolo centrale. La serie, sviluppata per HBO Max, sarà ambientata su due linee temporali differenti: il 2016 e il 2026. Nel passato, Kyle Chandler interpreta Hal Jordan come principale Green Lantern della Terra, mentre nel presente il ruolo sembra passare a Aaron Pierre nei panni di John Stewart. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Lanterns: disponibile il nuovo teaser trailer

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No Country For Old Lanterns | Teaser Reaction

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