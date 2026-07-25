Dalle urla all’ultimo respiro | i 73 minuti di agonia nel racconto dei video

Da bologna.repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha vissuto 73 minuti di agonia, ripresi da telecamere di sorveglianza. Le immagini mostrano urla, momenti di crisi psichica e l’intervento di polizia e sanitari. La sequenza inizia con il suo stato di agitazione, prosegue con le chiamate di emergenza e si conclude con l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Non sono stati resi pubblici altri dettagli sulla vicenda.

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La ricostruzione della tragedia. La crisi psichica dell’uomopoi l’intervento di polizia e sanitari. Tutto ripreso dalle telecamere. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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