Dalle urla all’ultimo respiro | i 73 minuti di agonia nel racconto dei video
Un uomo ha vissuto 73 minuti di agonia, ripresi da telecamere di sorveglianza. Le immagini mostrano urla, momenti di crisi psichica e l’intervento di polizia e sanitari. La sequenza inizia con il suo stato di agitazione, prosegue con le chiamate di emergenza e si conclude con l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Non sono stati resi pubblici altri dettagli sulla vicenda.
La ricostruzione della tragedia. La crisi psichica dell’uomopoi l’intervento di polizia e sanitari. Tutto ripreso dalle telecamere. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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