Dalle urla all’ultimo respiro | i 73 minuti di agonia nel racconto dei video

Notizia in breve

Un uomo ha vissuto 73 minuti di agonia, ripresi da telecamere di sorveglianza. Le immagini mostrano urla, momenti di crisi psichica e l’intervento di polizia e sanitari. La sequenza inizia con il suo stato di agitazione, prosegue con le chiamate di emergenza e si conclude con l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Non sono stati resi pubblici altri dettagli sulla vicenda.