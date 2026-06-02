Le portiere bloccate la benzina nel cofano | il video dell’omicidio dei braccianti nel Cosentino ripreso dalle telecamere
Le telecamere hanno ripreso l’omicidio dei braccianti nel Cosentino. Nel video si vede prima un incendio all’interno di un minivan, seguito dal blocco delle portiere per impedire la fuga delle vittime. Successivamente, si nota che il cofano è stato riempito di benzina. Le immagini mostrano anche le portiere bloccate mentre le vittime cercavano di uscire. Non sono stati forniti altri dettagli sulle persone coinvolte o sulle motivazioni.
Prima hanno appiccato il fuoco all’interno del minivan e poi hanno bloccato le portiere per impedire alle vittime di scappare. Così sono stati bruciati vivi i quattro pakistani trovati carbonizzati lunedì ad Amendolara, in provincia di Cosenza, sotto la tettoia della stazione di servizio lungo la statale 106. I morti sono tutti pakistani, braccianti agricoli impiegati nei campi della Sibaritide e diretti verso la Piana del Metapontino, nel Materano. In poche ore la Procura di Castrovillari e la polizia ha riscontrato i primi sospetti che la tragedia potesse essere collegata a un regolamento di conti negli ambienti degli extracomunitari. La svolta è arrivata grazie un video in cui si vedono due uomini, anche loro pakistani, che poco prima del rogo erano a bordo del mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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