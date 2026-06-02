Prima hanno appiccato il fuoco all’interno del minivan e poi hanno bloccato le portiere per impedire alle vittime di scappare. Così sono stati bruciati vivi i quattro pakistani trovati carbonizzati lunedì ad Amendolara, in provincia di Cosenza, sotto la tettoia della stazione di servizio lungo la statale 106. I morti sono tutti pakistani, braccianti agricoli impiegati nei campi della Sibaritide e diretti verso la Piana del Metapontino, nel Materano. In poche ore la Procura di Castrovillari e la polizia ha riscontrato i primi sospetti che la tragedia potesse essere collegata a un regolamento di conti negli ambienti degli extracomunitari. La svolta è arrivata grazie un video in cui si vedono due uomini, anche loro pakistani, che poco prima del rogo erano a bordo del mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Le portiere bloccate, la benzina nel cofano: il video dell’omicidio dei braccianti nel Cosentino ripreso dalle telecamere

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