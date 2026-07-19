Un video mostra un uomo di 43 anni di origine marocchina morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Le immagini ritraggono due agenti che tengono l’uomo a faccia in giù, con le mani dietro la schiena, mentre lui urla “Aiuto” e “Basta”. La scena dura circa cinque minuti, durante i quali si sente anche il suo ennesimo appello di aiuto. Non sono riportate ulteriori informazioni sulle circostanze dell’intervento.

«Aiuto, basta, basta». Sono impresse in un video le urla dell'uomo morto al Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro anche due soccorritori che però non intervengono. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Uno dei due prova a sincerarsi delle sue condizioni ma senza risposta. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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© Video.corrieredibologna.corriere.it - Il video dell'uomo morto ammanettato a Bologna: i poliziotti lo tengono fermo a faccia in giù, lui urla: «Aiuto». Un'agonia durata cinque minuti

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Uomo ammanettato muore durante intervento della polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla

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