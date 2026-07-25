dalla agnoletti alla michelet lavori a scuola

Durante la pausa estiva, gli operai sono entrati nelle scuole per eseguire lavori di manutenzione. Sono stati coinvolti interventi su stanze, corridoi e aree verdi. Le attività si svolgono nelle strutture scolastiche, tra cui alcuni edifici storici e moderni. Nessun studente è presente durante gli interventi, che durano alcune settimane. Le operazioni mirano a migliorare gli ambienti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Al posto degli studenti nelle aule entrano gli operai per i lavori di manutenzione estiva che sfruttano la pausa scolastica per migliorare stanze, corridoi e spazi verdi. Il Comune ha avviato un programma di interventi sui plessi scolastici del territorio, tra imbiancature, lavori sui tetti, sistemazione delle aree esterne, manutenzione degli impianti e opere per migliorare accessibilità e funzionalità degli edifici. Gran parte degli interventi è già iniziata negli edifici dell’Istituto comprensivo Mattei: alla scuola primaria Agnoletti del Padule sono stati sistemati la collinetta e le finestre a tetto dell’agorà, mentre nel plesso di Rimaggio sono previsti lavori sul tetto per eliminare le infiltrazioni e un intervento all’ingresso della scuola dell’infanzia per prevenire gli allagamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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