Dalla Agnoletti alla Michelet Lavori a scuola

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la pausa estiva, gli operai sono entrati nelle scuole per eseguire lavori di manutenzione. Sono stati coinvolti interventi su stanze, corridoi e aree verdi. Le attività si svolgono nelle strutture scolastiche, tra cui alcuni edifici storici e moderni. Nessun studente è presente durante gli interventi, che durano alcune settimane. Le operazioni mirano a migliorare gli ambienti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al posto degli studenti nelle aule entrano gli operai per i lavori di manutenzione estiva che sfruttano la pausa scolastica per migliorare stanze, corridoi e spazi verdi. Il Comune ha avviato un programma di interventi sui plessi scolastici del territorio, tra imbiancature, lavori sui tetti, sistemazione delle aree esterne, manutenzione degli impianti e opere per migliorare accessibilità e funzionalità degli edifici. Gran parte degli interventi è già iniziata negli edifici dell’Istituto comprensivo Mattei: alla scuola primaria Agnoletti del Padule sono stati sistemati la collinetta e le finestre a tetto dell’agorà, mentre nel plesso di Rimaggio sono previsti lavori sul tetto per eliminare le infiltrazioni e un intervento all’ingresso della scuola dell’infanzia per prevenire gli allagamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

dalla agnoletti alla michelet lavori a scuola
© Lanazione.it - Dalla Agnoletti alla Michelet. Lavori a scuola
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dalla rendicontazione alla narrazione. Come raccontare il valore prodotto dalla scuolaLe scuole aprono le porte alle famiglie e alla comunità, mostrando le attività quotidiane nelle aule, nei laboratori e nei cortili.

Partiti i lavori alla scuola SanzioSono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici al piano terra della scuola primaria R.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web