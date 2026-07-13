Dalla rendicontazione alla narrazione Come raccontare il valore prodotto dalla scuola

Le scuole aprono le porte alle famiglie e alla comunità, mostrando le attività quotidiane nelle aule, nei laboratori e nei cortili. Attraverso iniziative di rendicontazione e narrazione, vengono condivisi i risultati e le esperienze degli studenti. Le scuole scelgono di comunicare il proprio lavoro non solo con dati, ma anche attraverso storie che raccontano il valore delle attività svolte ogni giorno.

Scuole che si raccontano, che aprono le loro porte, che mostrano alle famiglie e al territorio la bellezza di ciò che accade ogni giorno nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nei cortili. Scuole che non hanno paura di condividere successi, difficoltà, progetti, sogni. Eppure, nella realtà italiana, questo accade ancora troppo poco. Salvo alcune esperienze virtuose, capaci di comunicare con continuità attraverso i social network, i siti istituzionali e la stampa locale, una parte straordinaria della vita scolastica rimane invisibile. Attività innovative, percorsi educativi, esperienze di crescita e di cittadinanza restano spesso confinate... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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