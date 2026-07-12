Partiti i lavori alla scuola Sanzio

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici al piano terra della scuola primaria R. Sanzio a Marina di Montemarciano. L’intervento, del valore di 100mila euro, riguarda esclusivamente le strutture dei servizi igienici. I lavori sono stati avviati e riguarderanno le riparazioni e le migliorie necessarie per il ripristino dell’area. La durata dei lavori non è stata comunicata.

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Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici al piano terra della scuola primaria R. Sanzio di Marina di Montemarciano, per un importo complessivo di 100mila euro. A renderlo noto la giunta guidata da Maurizio Grilli che spiega: "L’opera è interamente finanziata con risorse del bilancio comunale, senza ricorrere a mutui. L’intervento prevede una ristrutturazione completa con il rifacimento delle linee idriche e la rimodulazione degli spazi, superando criticità funzionali presenti sin dall’apertura del plesso negli anni Novanta. Si tratta del primo intervento di questa portata nei locali, affidato alla società Csi s. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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