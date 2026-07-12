partiti i lavori alla scuola sanzio

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici al piano terra della scuola primaria R. Sanzio a Marina di Montemarciano. L’intervento, del valore di 100mila euro, riguarda esclusivamente le strutture dei servizi igienici. I lavori sono stati avviati e riguarderanno le riparazioni e le migliorie necessarie per il ripristino dell’area. La durata dei lavori non è stata comunicata.