Dopo aver annunciato il ritiro dal tennis due anni fa, l'ex vincitore dello Us Open ha deciso di passare al calcio. L’atleta austriaco ha firmato con il Badener AC, squadra di ottava serie austriaca. La sua nuova attività sportiva si concentra ora sul calcio, dopo aver raggiunto risultati di rilievo nel tennis professionistico. Non sono stati comunicati dettagli sul ruolo o sui tempi di impegno nel club.

Dalla pallina al pallone. Dominic Thiem è pronto a passare al calcio, dopo due anni dal ritiro come tennista professionista. L'austriaco, vincitore dello Us Open 2020, si lancia in una nuova avventura cambiando sport: ora ha firmato col Badener AC, ottava serie austriaca. La storia tennistica di Thiem si era conclusa sul terreno di casa di Vienna, nell'ottobre 2024: sconfitta nella sfida contro Darderi e conseguente ritiro fra gli applausi del pubblico connazionale. Ora è il momento di un nuovo giro, ma col pallone tra i piedi: lo hanno anticipato fonti austriache, specificando che è stato ufficialmente tesserato come giocatore del Badener lo scorso 15 luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal trionfo agli Us Open all'8ª serie austriaca: Thiem si dà al al calcio a due anni dal ritiro

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