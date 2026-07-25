Dominic Thiem riparte dal calcio! L' ex tennista giocherà in ottava serie austriaca
Dopo due anni di inattività, l'ex tennista ha annunciato il suo ritorno nel mondo dello sport giocando a calcio. Ha firmato un contratto con il Badener AC, squadra che compete nell’ottava divisione austriaca. La decisione segue il ritiro dal tennis, avvenuto a causa di un infortunio al polso che lo ha accompagnato per anni. Ora si cimenta nel calcio, sport che ha sempre praticato parallelamente, ma mai a livello competitivo professionale.
Dominic Thiem riparte. dal calcio! Dopo essersi ritirato due anni fa dal tennis per un infortunio al polso che lo ha tormentato per anni, l'ex tennista classe1993 ha firmato per il Badener AC, club che milita nell'ottava divisione austriaca. Per Thiem, tra l'altro, non si tratta della prima esperienza nel mondo del calcio: nelle ultime due stagioni, infatti, ha giocato per la squadra della sua città, il Lichtenwörth SC, mettendo a referto cinque presenze nella prima annata e dieci in quella successiva., Un trasferimento arrivato grazie all'aiuto di un amico, che, però, non rende in discesa la strada per l'ex numero 3... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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