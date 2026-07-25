Dominic Thiem riparte dal calcio! L' ex tennista giocherà in ottava serie austriaca

Notizia in breve

Dopo due anni di inattività, l'ex tennista ha annunciato il suo ritorno nel mondo dello sport giocando a calcio. Ha firmato un contratto con il Badener AC, squadra che compete nell’ottava divisione austriaca. La decisione segue il ritiro dal tennis, avvenuto a causa di un infortunio al polso che lo ha accompagnato per anni. Ora si cimenta nel calcio, sport che ha sempre praticato parallelamente, ma mai a livello competitivo professionale.