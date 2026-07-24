Dominic Thiem cambia sport | passa dal tennis al calcio a 32 anni ha una nuova carriera

Notizia in breve

A 32 anni, Dominic Thiem, ex numero 3 del tennis, ha annunciato il passaggio al calcio. Due anni dopo aver lasciato il tennis, il giocatore ha deciso di intraprendere una nuova carriera sportiva e si unirà a un club dilettantistico in Austria. Thiem non ha fornito dettagli su eventuali ruoli o obiettivi nel nuovo sport. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori commenti.