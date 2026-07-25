Si chiude con un grande colpo il mercato estivo del Valorugby Emilia. Alla corte dei campioni d’Italia infatti arriva un giocatore fresco di titolo vinto nel campionato inglese, con la maglia dei Northampton Saints. Marco Manfredi, tallonatore 29enne nato in Germania, ma cresciuto a Jesolo, vanta in carriera anche un altro scudetto, questa volta in Italia, vinto nel 2019 con la maglia di Calvisano. Per lui numerose presenze in URC con Benetton e Zebre, ed anche una stagione giocata in Francia con il Montpellier. Per lui anche 3 partite con la nazionale azzurra, compresa la partecipazione alla Coppa del Mondo del 2023. "Ho scelto Reggio per tornare in Italia perché qui trovo un progetto ambizioso – spiega Manfredi – Ha vinto il campionato, ma sono anni che il club si posiziona ai vertici del livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal titolo con Northampton a Reggio Marco Manfredi rinforza i Diavoli

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