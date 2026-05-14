Rugby l’azzurro Faissal vola ai Northampton Saints

Il giocatore italiano di rugby Malik Faissal ha deciso di trasferirsi dai club italiani alle Northampton Saints, squadra della Premiership inglese. La sua partenza dalle Zebre sarà effettiva al termine della stagione in corso. Faissal rappresenta uno dei talenti emergenti nel panorama giovanile del rugby italiano e il suo passaggio in Inghilterra segna un passo importante nella sua carriera sportiva. La notizia è stata confermata dai rispettivi club coinvolti.

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Il rugby italiano perde uno dei prospetti più interessanti del proprio panorama giovanile: Malik Faissal lascerà infatti le Zebre al termine della stagione per trasferirsi ai Northampton Saints, storica formazione della Premiership inglese. L’annuncio è arrivato dal club britannico, che ha confermato l’ingaggio dell’ala azzurra classe 2005 a partire dalla stagione 202627. Faissal, nato rugbisticamente a Parma, ha disputato quest’anno la sua prima stagione nel rugby professionistico, collezionando sette presenze con le Zebre tra United Rugby Championship ed European Challenge Cup, con due mete all’attivo. Il ventenne italiano si è messo rapidamente in evidenza grazie alle sue qualità atletiche e alla capacità di incidere negli spazi aperti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, l’azzurro Faissal vola ai Northampton Saints ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Berrettini domina Navone a Cagliari: l’azzurro vola ai quarti Rugby, in Serie A Élite il Valorugby Emilia vince il posticipo e vola ai play-offIl posticipo della 16ma e terzultima giornata della regular season della Serie A Élite maschile 2025-2026 di rugby emette il primo verdetto in ottica... Si parla di: Prem inglese: bene il trio azzurro di Exeter, Faissal ufficiale Northampton; Malik Faissal vola in Inghilterra: giocherà con i Northampton Saints. Rugby, l’azzurro Faissal vola ai Northampton SaintsIl rugby italiano perde uno dei prospetti più interessanti del proprio panorama giovanile: Malik Faissal lascerà infatti le Zebre al termine della stagione per trasferirsi ai Northampton Saints, ... oasport.it