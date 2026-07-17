La squadra di pallamano Modula Casalgrande ha annunciato l’ingaggio di un portiere proveniente dal San Lazzaro di Savena. Il nuovo acquisto, un estremo difensore con esperienza, ha dichiarato di voler contribuire alla promozione in Serie A2. La società ha già completato cinque acquisti in vista della prossima stagione di Serie B regionale maschile.

La Modula Casalgrande non smette di rinforzarsi (siamo al quinto acquisto), con l’ormai dichiarato intento di recitare un ruolo di primo piano nella prossima Serie B regionale maschile. Adesso la compagine biancorossa dà il benvenuto a un nuovo portiere: Alan Simoni, esperto estremo difensore nato nel 1992 e proveniente dalla Pallamano San Lazzaro di Savena. "Per quanto concerne le mie precedenti esperienze, sono cresciuto nel settore giovanile del Savena - spiega il nuovo arrivato - A seguire ho giocato al Bologna United, disputando il massimo campionato e guadagnando anche alcune significative presenze con la nazionale maggiore. Ora mi sono orientato sulla Modula spinto dalla mia ferma fiducia nei confronti dell’organico che sta nascendo – prosegue Simoni – Una fiducia che trae origine da una serie di aspetti ben precisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pallamano Serie B: arriva dal San Lazzaro di Savena ed è un estremo difensore esperto. "Sono qui per tentare la promozione in A2». La Modula si rinforza con il portiere Simoni

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