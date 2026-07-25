Dal Senegal a Bergamo Fatima e il negozio che diventa un ponte | Qui convivono culture diverse

Un negozio a Bergamo espone un’ampia gamma di prodotti provenienti dal Senegal e da altri Paesi, tra creme, spezie e alimentari. La proprietaria, originaria del Senegal, gestisce l’attività come punto di incontro tra culture diverse, creando un ambiente che riflette le origini africane. L’esposizione di merci e l’atmosfera che si respira sono stati descritti come elementi che favoriscono la condivisione tra clienti di provenienze diverse.

Bergamo. Il profumo di creme, spezie e prodotti da ogni angolo del mondo accoglie il visitatore appena varcata la soglia dell’ Effeeffe Group Store, in via Silvio Spaventa. C’è qualcosa di familiare in quell’atmosfera, e non è solo merito degli scaffali. È merito di Fatima Ndao, comproprietaria del negozio, che ricorda volti, storie e abitudini di ogni cliente: una presenza costante che ha trasformato uno spazio commerciale in un luogo di incontro, dove i rapporti si costruiscono giorno dopo giorno. Fatima è l’esempio di un’imprenditrice determinata, che ha saputo fare del proprio percorso migratorio una storia di rinascita. Originaria del Senegal, dopo un periodo di studi in Svizzera arriva a Bergamo nel 2001, a soli 17 anni, come ospite di alcuni parenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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