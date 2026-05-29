Al via ‘Anteprima d’estate 2026’ ponte tra culture e artigianato dal mondo per la bella stagione

È iniziata oggi a Fieramilano Rho l'edizione 2026 di ‘Anteprima d’estate’, evento gratuito promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno, la manifestazione propone un’esperienza immersiva dedicata all’artigianato, ai territori e alle culture internazionali, celebrando l’arrivo della stagione estiva. La fiera rappresenta un ponte tra diverse tradizioni artigianali e culturali, con esposizioni e attività dedicate a valorizzare il patrimonio mondiale.

(Adnkronos) – Si è aperta oggi a Fieramilano Rho 'Anteprima d'estate', l'evento a ingresso gratuito promosso da Artigiano in Fiera che fino al 2 giugno celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all’artigianato, ai territori e alle culture del mondo. Per cinque giorni, il pubblico potrà vivere un viaggio tra tradizioni e contemporaneità, all’insegna. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Artigiano in Fiera: al via Anteprima destate, la manifestazione che unisce le culture

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