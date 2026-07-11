L'Ordine dei Medici di Firenze sottolinea l'aumento della popolazione anziana con più patologie, evidenziando la crescente importanza della medicina di prossimità. Attualmente, circa un quarto della popolazione toscana ha oltre 65 anni, mentre i giovani sono in diminuzione. La situazione richiede un adeguamento delle strutture e delle risorse mediche per rispondere alle esigenze di questa fascia di popolazione in crescita.

Firenze, 11 luglio 2026 – L' Ordine dei Medici di Firenze non ha dubbi, “è sempre più centrale la medicina di prossimità ”. “Quasi un toscano su quattro ha più di 65 anni e il numero degli anziani continua a crescere, mentre diminuiscono i giovani. Una trasformazione demografica che non rappresenta soltanto una sfida sociale, ma che sta modificando profondamente anche l'organizzazione della sanità, chiamata a rispondere a bisogni assistenziali sempre più complessi e continuativi”, sottolinea Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze, in occasione della Giornata mondiale della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sempre più anziani che convivono con diverse patologie, la medicina deve adeguarsi al cambiamento”

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