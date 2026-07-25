Dal granchio blu al pesce pappagallo | come il mare sempre più caldo sta cambiando la fauna Parla l’esperta

Il granchio blu e il pesce pappagallo sono tra le specie marine che stanno spostando le loro abitudini a causa dell’aumento delle temperature dell’acqua. La professoressa Letizia Marsili ha spiegato che alcune specie sono più resistenti al riscaldamento, mentre altre si stanno adattando o scomparendo. Le variazioni nella fauna marina si manifestano con spostamenti e modifiche delle popolazioni.

Siena, 25 luglio 2026 – Le conseguenze dell’acqua calda sulle specie marine: “Non tutte sono ugualmente vulnerabili al riscaldamento del mare – spiega la professoressa Letizia Marsili –. Le più esposte sono le specie endemiche del Mediterraneo, cioè quelle che vivono esclusivamente nel nostro mare e che, nel corso di migliaia di anni, si sono adattate alle sue condizioni ambientali. Per molte di loro è più difficile rispondere a cambiamenti così rapidi della temperatura. Perdere una specie endemica significa perdere un patrimonio naturale unico, che non esiste in nessun’altra parte del pianeta. Oltre agli habitat e agli organismi più... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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23/7/26.Polesine-Delta-Chioggia-Veneto. Il MASAF, tramite la Regione Veneto e le istituzioni territoriali-come già riferito-ha riconosciuto lo stato di crisi per i danni del granchio blu. Riportiamo in Fb una nota del nostro corrispondente dal Delta, particolarmene x.com

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